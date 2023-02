Bussano alla porta: Dave Bautista spiega perché sul set ha provato tanta pressione

In un’intervista per la promozione di Bussano alla porta, il nuovo film di M. Nighty Shyamalan ora al cinema, Dave Bautista ha spiegato perché sul set ha provato tanta pressione.

Ecco le parole dell’attore:

È sempre un’esperienza diversa, ma con Night, con questo ruolo, è stato molto difficile, anche perché Night è molto preciso in ciò che cerca. Ho cercato costantemente di parlare con lui e fare affidamento su di lui. Ho provato un conflitto interiore con Leonard perché è un personaggio così sfaccettato e volevo assicurarmi che lo interpretassi a dovere. E poi c’era la pressione legata alla macchina da presa singola, con riprese su pellicola, perciò recitare interamente i dialoghi è stato impegnativo.

Tratto dal romanzo di Paul Tremblay, Bussano alla porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

A scrivere e produrre il film il regista M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è scritta assieme a Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film.

