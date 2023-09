Uscito nel 2004, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler racconta il periodo immediatamente precedente al suicidio del dittatore tedesco, interpretato da Bruno Ganz. Si tratta del primo film tedesco dal 1956 a includere Hitler come personaggio principale, diventando oggetto di controversie per aver mostrato il lato umano del protagonista.

Aspetto che invece, recentemente, è stato lodato dallo storico James Rogers, che, ospite di un video di History Hit, spiega:

La caduta è uno dei miei film di guerra preferiti. È stato creato in Germania da registi tedeschi per assicurarsi di avere la loro voce nel racconto della Storia, per mostrare quanto fosse effettivamente accurata e attenendosi ai dettagli reali. Bruno Ganz, l’interprete Hitler, passava le notti ad ascoltare le registrazioni private di Hitler, non i grandi discorsi potenti di guerra, ma i momenti in cui Hitler appariva più debole e sul piano privato. Guardatelo mentre si agita [nella celebre scena in cui scopre che i generali non hanno obbedito ai suoi ordini]. Potrebbe trattarsi del cocktail di farmaci che sta assumendo in questo momento, oppure, più recentemente, alcuni sostengono che prima di suicidarsi avesse tutti i principali sintomi del Parkinson.

Si può dare ordini quanto si vuole, ma quando non c’è più la Wehrmacht, non c’è più l’esercito tedesco, cosa si deve fare? Questa scena ha assunto vita propria a questo punto. Sono stati creati meme su meme su questa scena, ma la potenza di questo attore è fenomenale e credo che l’emozione sia amplificata dal fatto che la si vede attraverso gli occhi di coloro che lo circondano. Le giovani segretarie che erano così orgogliose di lavorare a stretto contatto e che sono terrorizzate, si sente nella sua voce che sa che questa è la fine e che non passerà molto tempo prima che lui ed Eva Braun facciano esattamente questo, si suicidino.