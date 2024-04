Cailee Spaeny sarà tra i protagonisti principali dell’atteso Alien: Romulus, ma compare anche nel cast di Civil War, progetto in cui compare anche Kirsten Dunst, attrice abbastanza nota in tema franchise.

In tal senso ComicBook.com ha voluto chiedere alla Dunst se aveva dato qualche consiglio alla giovane attrice in tema franchise visto il suo imminente debutto in quello di Alien: “Non ne abbiamo parlato”, ha rivelato la Dunst. “No. Non lo abbiamo fatto mentre stavamo lavorando”, ha continuato la Spaeny.

“Ero nella fase Priscilla con Cailee”. Ha spiegato poi la Dunst, vista la sua esperienza con la regista di Priscilla, Sophia Coppola.

Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate