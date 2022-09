Cameron Diaz parla del suo ritorno alla recitazione nell’action comedy Back in Action

Recentemente abbiamo appreso che Cameron Diaz tornerà nel mondo della recitazione dopo 8 anni di assenza dall’ambiente al fianco di Jamie Foxx in Back in Action, action comedy targata Netflix.

E in una sua recente apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon (via E! News) l’attrice ha parlato del suo ritorno sul grande schermo nel progetto Netflix sopracitato:

Un po’ si tratta di memoria muscolare, capisci cosa intendo? E un’attività che ho fatto per così tanto tempo, è un processo in cui sono appena rientrata. Ma sembra un po’ diverso… l’ultimo film che ho fatto è Annie – La felicità è contagiosa proprio insieme a Jamie [Foxx] e il mio primo film è proprio questo con Jamie. È grande, professionale, ha un grande talento, grazie a questo sarò in grado di lavorare con lui. Sarà molto divertente.