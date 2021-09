LEGGI ANCHE – Candyman: ecco il set di vinili con la colonna sonora del nuovo film

Il nome diha volteggiato più volte attorno al nuovo film didiretto daarrivato nelle sale a fine agosto e definito “sequel spirituale” del primo film del 1992 (Candyman – Terrore dietro lo specchio).

Todd ha effettivamente preso parte al nuovo progetto dopo moltissimi rumour, e non in un banale cammeo come in molti avrebbero potuto pensare. La regista, ospite a Empire Spoiler Special Podcast, ha parlato proprio di questo aspetto:

Sapevamo che Tony Todd sarebbe stato coinvolto in un modo molto specifico, che è fondamentalmente ciò che abbiamo fatto. Il fatto interessante è che tutti pensavano ” devi riportarlo indietro, riportare Helen”. Beh, a entrambi non è permesso invecchiare, perché sono fantasmi. Questa è stata immediatamente la questione più complicata. La brutta versione di un cammeo è tipo “È un ragazzo che compra dell’arte nella galleria!”, ma no, Tony Todd è Daniel Robitaille, è Candyman, e quindi sapevamo che era anche quello che doveva essere nel film.

La sinossi di Candyman:

Per quanto possano ricordare, i residenti del quartiere di popolare Chicago Cabrini Green sono sempre stati terrorizzati dal passaparola di una storia spettrale su un killer sovrannaturale con un uncino al posto di una mano che può essere facilmente evocato da chi ha l’ardire di ripetere cinque volte il suo nome davanti a uno specchio. Ai nostri giorni, dieci anni dopo la demolizione dell’ultima Cabrini tower, l’artista visuale Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; HBO’s Watchmen, Us) e la sua ragazza, la direttrice di una galleria d’arte Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk, The Photograph), si trasferiscono in un condominio di lusso del Cabrini, che nel frattempo si è gentrificato tanto da essere divenuto irriconoscibile e abitato da rampanti millennial.

E le note di produzione:

La Universal Pictures presenta, insieme alla Metro Goldwyn Mayer Pictures, la Monkeypaw Productions di Jordan Peele e Win Rosenfeld Monkeypaw Productions, in associazione con BRON Creative, Candyman. Candyman è diretto DaCosta, ed è prodotto da Ian Cooper (Us), Rosenfeld e Peele. La sceneggiatura è stata realizzata da Peele & Rosenfeld e DaCosta. Il film si basa sulla pellicola del 1992 intitolata Candyman, scritta da Bernard Rose, e sulla storia breve “The Forbidden” di Clive Barker. I produttori esecutivi del film sonoDavid Kern, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.

Il lungometraggio è approdato nelle sale americane il 27 agosto, mentre, in quelle italiane, con Eagle Pictures il 26 agosto.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!