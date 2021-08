LEGGI: la recensione

È stato un ottimo weekend per l’horror negli Stati Uniti:ha infatti dominato la classifica americana battendo le aspettative e raccogliendo ben 22.3 milioni di dollari, un risultato decisamente superiore alle prime previsioni che parlavano di 15/18 milioni in tre giorni.

Che il remake del film degli anni novanta scritto da Jordan Peele e diretto da Nia DaCosta stesse andando a segno era emerso già con i dati delle anteprime di giovedì e della giornata di venerdì, ma la conferma è arrivata con le proiezioni definitive di domenica: anche grazie alle recensioni positive e al passaparola (che si riflette in un punteggio CinemaScore B, piuttosto alto per il genere horror), la pellicola uscita in esclusiva cinematografica (per 21 giorni) ha sconfitto il pessimismo delle ultime settimane legato alla diffusione della variante delta negli Stati Uniti (e in particolare negli stati del sud). È l’ennesima dimostrazione che i film che escono solo al cinema ottengono risultati decisamente più convincenti di quelli che hanno una distribuzione ibrida, e che nelle ultime settimane hanno – il più delle volte – deluso le aspettative degli analisti al box-office. Costato 25 milioni di dollari, Candyman sembra essere uno dei primi film a ottenere degli incassi realmente pre-pandemici per il suo genere. Fuori dagli USA è uscito in 51 territori, dove ha raccolto altri 5.2 milioni di dollari.

Seconda posizione per Free Guy – eroe per caso, che continua a tenere benissimo perdendo solo il 31% nel suo terzo weekend, con altri 12.7 milioni di dollari in 3940 cinema. Ulteriore dimostrazione dell’efficacia della distribuzione in esclusiva cinematografica, il film Disney ha raggiunto i 78 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 179 in tutto il mondo.

Perde il 50% il film di PAW Patrol, con 6.6 milioni di dollari e un totale di 24 milioni di dollari, mentre al quarto posto Jungle Cruise incassa altri 5 milioni di dollari e supera i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti dopo cinque settimane. Un ottimo risultato negli Stati Uniti per un film uscito in contemporanea anche in digitale, ma è possibile che la disponibilità in streaming abbia avuto un impatto sulla resa internazionale: in tutto il mondo il blockbuster ha incassato infatti 187 milioni di dollari.

Don’t Breathe 2 (Man in the Dark 2) chiude la top-five con 2.8 milioni di dollari e un totale di 24.5 milioni di dollari.

Aggiorneremo l’articolo più tardi con la classifica completa.

Fonte: ERC