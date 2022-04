Sorprendentemente, secondo quanto riferiscono due fonti bene informate, ci sarà anche un film di David Lynch passato completamente sotto silenzio con Laura Dern nel cast (non sappiamo se con un cameo o un ruolo consistente) assieme ad altri attori feticcio del regista. Potrebbe trattarsi di un film girato dal regista senza che nessuno lo sapesse, oppure un lungo pilot della sua serie tv Wisteria, che sembra abbia nel cast proprio Laura Dern, Naomi Watts e altri attori presenti spesso nei progetti di Lynch.

È in un lungo articolo dedicato alle anticipazioni dalche Variety lancia la bomba: sembra infatti che quest’anno verrà presentato anche un nuovo profetto di David Lynch con Laura Dern. Spiega il sito:

Sono due anni almeno che si parla di un nuovo progetto di David Lynch: all’epoca il regista venne visto nei pressi degli uffici di Netflix. Successivamente emersero i primi dettagli su quella che sarà una serie tv e si chiamerà Wisteria, senza più il coinvolgimento di Netflix.

Nel report di Variety si parla di altri titoli veramente allettanti per il Festival di Cannes di quest’anno: Crimes of the Future di David Cronenberg, con Léa Seydoux, Kristen Stewart ane Viggo Mortensen, Showing Up di Kelly Reichardt con Michelle Williams, ma anche Three Thousand Years of Longing di George Miller, con Tilda Swinton e Idris Elba.

La lineup completa del Festival di Cannes verrà annunciata giovedì 14 aprile alle 10 del mattino. Vi terremo aggiornati!