In un recente video per Corridor Crew , James Young, stuntman che lavora ai film Marvel sin da, ha parlato delle sequenze d’azione del film e nello specifico della necessità di garantire la sicurezza degli attori.

Come raccontato da Young:

Gli attori sono assolutamente disposti a mettersi in gioco con gran parte degli stunt, ma in fin dei conti se Chris viene colpito o viene ferito, la produzione si ferma. Parliamo di estrema violenza e dobbiamo rendere il set il più sicuro possibile, è il nostro lavoro.

Solitamente, poi, per come siamo soliti girare, facciamo tutto molto in fretta, perciò mentre giro una sequenza qui, Seb [Stan] è impegnato con l’altra unità a far saltare auto per aria. Si tratta di un modo per coprire il maggior numero di scene in sei giorni.