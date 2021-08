Un altro contratto firmato: dopo Emma Stone per il sequel di Crudelia , oggi tocca ad Anthony Mackie, che ha messo nero su bianco con i Marvel Studios le condizioni per il suo ritorno in

Secondo quanto segnala Deadline, non è ancora noto se Sebastian Stan lo seguirà. Nulla sappiamo sulla trama del film, che sarà incentrato sulla figura del “nuovo” Captain America interpretato da Mackie. A scrivere il film Malcolm Spellman e Dalan Musson, rispettivamente showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier e autore della sceneggiatura del quinto episodio (da molti critici ritenuto il migliore).

Nessun regista, al momento, è collegato al film. All’epoca dell’annuncio, si disse che difficilmente la pellicola sarebbe arrivata prima di qualche anno. Ricordiamo invece che qualche mese fa era stato rivelato che la Marvel avrebbe ingaggiato Chris Evans per tornare a interpretare Cap, anche se non come protagonista di un film. Qualche giorno più tardi, Kevin Feige ha smentito la notizia, lasciando però non pochi dubbi.

