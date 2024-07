In occasione del giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, che si festeggia il 4 luglio, Anthony Mackie ha svelato una nuova immagine da Captain America 4, intitolato Brave New World, in arrivo al cinema nel 2025.

Come potete vedere, l’attore ha sfoggiato il nuovo costume indossato da Captain America.

“Buon compleanno, America” ha scritto su Instagram. “Buon 4 luglio, ci vediamo presto“.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

