Come sappiamosarà il protagonista del prossimo cinecomic Marvel dedicato a, il quarto film per l’esattezza.

E in occasione dei Grammy Awards di quest’anno l’attore ha parlato con Variety della canzone che ha scelto pere prepararsi al ruolo nel cinecomic. In quel frangente Mackie ha indicato “Hit ‘Em Up” di Tupac del 1996 canticchiando l’inizio del pezzo, aggiungendo:

La musica fa parte della mia vita. Per ogni ruolo che interpreto scelgo una canzone che rappresenti quel personaggio, scelgo un’opera d’arte che lo rappresenti. Quindi la musica è sempre stata un fattore determinante della mia vita e della mia carriera.

A scrivere il film Malcolm Spellman e Dalan Musson, rispettivamente showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier e autore della sceneggiatura del quinto episodio (da molti critici ritenuto il migliore).

Cosa ne pensate delle parole dell’attore in relazione a Captain America 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!