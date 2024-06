Sul red carpet del suo ultimo film, MAXXXINE, Giancarlo Esposito ha parlato ai microfoni di Deadline del suo ruolo in Captain America 4, intitolato Brave New World, e del suo debutto in un film dei Marvel Studios, promettendo e anticipando grandi cose.

“In un’altra vita ero un tipo davvero tosto, e ne avete avuto un assaggio quando ho interpretato Gus Fring (in Breaking Bad), ma quando mi vedrete finalmente all’opera nell’UCM, vedrete qualcosa di veramente tosto, e non vedo l’ora!” ha commentato.

“Recitare sta nell’usare ogni singola parte del tuo corpo, delle tue emozioni, dei tuoi sensi, dei tuoi sentimenti… tutto per ritrarre qualcosa” ha aggiunto. “Ma ancora non mi avete visto usare il mio corpo nel modo in cui lo userò presto. Fare parte dell’Universo Marvel é davvero emozionante, non posso dirvi chi interpreterò, ma ne sarete sorpresi quando lo vedrete!”.

Giancarlo Esposito on his character and making his MCU debut in ‘Captain America: Brave New World’ : “I’m a real badass” pic.twitter.com/Jx4HkEIRfp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 25, 2024

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

