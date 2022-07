Ancora poco sappiamo su Captain America 4, ma oggi l’Hollywood Reporter rivela che i Marvel Studios hanno trovato il regista che si occuperà del film con protagonista Anthony Mackie.

Si tratta di Julius Onah, che ha diretto il sequel fantascientifico The Cloverfield Paradox. Dopo una serie di cortometraggi, Onah ha fatto il suo debutto alla regia nel 2015 con The Girl is in Trouble. Successivamente ha diretto The Cloverfield Paradox, uscito a sorpresa su Netflix nel 2018. Nel 2019 ha poi diretto Luce, adattamento della piece teatrale di JC Lee con Naomi Watts e Octavia Spencer che ha ottenuto numerosi consensi al Sundance Film Festival.

A scrivere Captain America 4 Malcolm Spellman e Dalan Musson, rispettivamente showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier e autore della sceneggiatura del quinto episodio (da molti critici ritenuto il migliore).

Attendete Captain America 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!