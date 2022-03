Mesi e mesi fa, i Marvel Studios hanno ufficialmente annunciato chesi farà. Sappiamo che, nella pellicola, sarà chiaramente Anthony Mackie a vestire i panni dell’iconico supereroe e che, a scrivere il blockbuster, saranno Malcolm Spellman e Dalan Musson, che, rispettivamente, sono lo showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier e lo sceneggiatore del quinto episodio.

Quello che non sappiamo e se, nel film, ci sarà anche Sebastian Stan nel panni di Bucky Barnes AKA il Soldato d’inverno. A quanto pare, anche il diretto interessato non sa (o, almeno, finge di non sapere) se tornerà effettivamente a interpretare il suo personaggio del Marvel Cinematic Universe in Captain America 4. Dal red carpet organizzato da Hulu e Disney Plus per il finale di Pam & Tommy, Sebastian Stan si è così espresso:

Non so. Non lo so davvero. Spero davvero che Anthony Mackie non abbia voce in capitolo, perché, se ce l’ha, allora io non comparirò in Captain America! Lo amo. È davvero il migliore.

Insomma, come prevedibile, Sebastian Stan non ha detto nulla di rilevante circa la sua eventuale partecipazione a Captain America 4, limitandosi a fare solo una battuta verso il suo abituale partner cinematografico.

Qualche giorno fa, la star aveva già toccato l’argomento in un’altra intervista rivelando, fra l’altro, che l’amico e collega deve ancora rispondere a un messaggio che gli ha inviato… a novembre del 2021! Trovate tutto quello che c’è da sapere in questo articolo.

Ma voi? Che ne dite? Vi piacerebbe ritrovare Sebastian Stan di fianco ad Anthony Mackie in Captain America 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

