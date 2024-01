In attesa di scoprire come andranno le riprese aggiuntive di Captain America 4, per cui è stato ingaggiato un nuovo sceneggiatore, arrivano oggi i primi dettagli su un set LEGO dedicato a Brave New World.

Il set numero 76292 conferma i sospetti in merito alle vicende del film, visto che conferma la presenza di Red Hulk, personaggio in cui si trasformerà il Thaddeus Ross interpretato da Harrison Ford.

Nel set LEGO saranno inclusi Captain America (Sam Wilson), Falcon (Joaquin Torres), Red Hulk e Ruth Bath-Seraph Sabra).

Captain America 4 (Brave New World) doveva uscire inizialmente il 26 luglio 2024, ma da poco l’uscita è stata fissata al 14 febbraio 2025. Nel corso dell’anno si terranno delle riprese aggiuntive.

Nel cast compariranno anche Harrison Ford, Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Fonte

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate