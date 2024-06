Prossimamente vedremo nuovamente Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns/The Leader in Captain America: Brave New World.

Da poco sono iniziate le riprese aggiuntive del cinecomic Marvel sopracitato, e Screen Rant ha avuto modo di parlare proprio con l’attore in relazione a questo ritorno:

Sono molto emozionato. Domani andrò ad Atlanta per continuare a lavorarci. È stato molto emozionante riportare in vita un personaggio di 16 anni fa e immaginare come sia invecchiato con me e come si sia manifestato nuovamente. Il team Marvel ha elaborato una spiegazione-rivelazione davvero interessante riguardo ciò che ha fatto per 16 anni e perché.