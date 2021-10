LEGGI ANCHE – Joe Russo spiega come il finale di Captain America: Civil War abbia scatenato una guerra interna alla Marvel

Hake’s Auctions ha annunciato è stato attualmente messo all’asta un importantissimo cimelio dell’Universo Cinematografico Marvel: lo scudo di Captain America.

“Questo è un must assoluto per ogni fan di Captain America e una rara opportunità di appropriarsi di un oggetto chiave dell’eroe dell’Universo Cinematografico Marvel”, ha dichiarato il presidente di Hake Alex Winter, “È uno dei più importanti oggetti di scena dei film Marvel mai andato all’asta, sia in termini di iconicità che di provenienza materiale”.

Lo scuso in questione è uno dei 24 scudi utilizzati durante la realizzazione di Avengers: Endgame, ed è stato costruito dal Senior Prop Master dei Marvel Studios Russell Bobbitt. Misura 24″ in diametro e 3″ in profondità. È stato costruito con una schiuma ad alta densità e alluminio.

Abbiamo visto per l’ultima volta il Cap di Chris Evans in Avengers: Endgame, ecco tutte le informazioni sul cinecomic Marvel:

Avengers: Endgame stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e Chadwick Boseman.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!