La Disney ha mostrato le prime scene di Captain America 4, intitolato Captain America: Brave New World, alla CinemaCon di Las Vegas.

Il film, diretto da Julius Onah, doveva uscire quest’anno ma in realtà arriverà al cinema il 14 febbraio 2025: le riprese sono terminate a giugno dell’anno scorso, ma recentemente si sono svolte delle riprese aggiuntive.

Le sequenze mostrate al pubblico di Las Vegas sono state introdotte dal protagonista Anthony Mackie, e includevano Sam Wilson / Captain America assieme a Thaddeus Ross (Harrison Ford), che ora è il Presidente. I due conversano alla Casa Bianca: Ross chiede a Wilson di aiutarlo a rimettere insieme gli Avengers. Successivamente, vediamo il conflitto che li aspetta: Ross tiene infatti un discorso davanti a una folla in cui presenta il suo piano, ma un misterioso villain prende il controllo degli altoparlanti e trasmette una strana musica, che trasforma gli agenti in Super Soldati scatenando il caos. Vediamo numerose sequenze d’azione in cui Sam deve difendersi dagli agenti, oppure insieme a Joaquin Torres. Infine si confronta con Ross, che esclama: “Non sei Steve Rogers”. Dopo una lunga pausa, l’uomo risponde: “Hai ragione. Non lo sono”, e lo vediamo con le ali di Falcon spiegate e lo scudo di Captain America in mano.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

