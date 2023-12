Quando i Marvel Studios hanno annunciato lo slittamento di Captain America: Brave New World al 2025, si è parlato della possibilità che nel primo semestre del 2024 si svolgesse una corposa sessione di riprese aggiuntive. Non è mai arrivata una conferma, tuttavia oggi è stato rivelato che Matthew Orton si è aggiunto alla produzione come sceneggiatore: scriverà alcune nuove scene per la pellicola con protagonista Anthony Mackie, che verranno girate l’anno prossimo verso la fine della primavera. Orton ha lavorato a serie come Moon Knight. In Captain America: Brave New World affiancherà nei credits Dalan Musson e Malcolm Spellman, già autori della sceneggiatura di The Flacon and the Winter Soldier.

Le riprese principali del film si sono concluse da tempo. Inizialmente la data di uscita è stata fissata per il 26 luglio 2024, ma ora è fissata al 14 febbraio 2025: i Marvel Studios hanno più di un anno a disposizione per post-produrre il film e completarlo con le scene aggiuntive.

Nel cast compariranno anche Harrison Ford, Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

