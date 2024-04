Vi abbiamo già parlato delle prime scene di Captain America 4, intitolato Captain America: Brave New World, mostrate alla CinemaCon di Las Vegas (ECCO I DETTAGLI).

Ora, grazie a Entertainment Weekly, possiamo farvi vedere le prime foto ufficiali dell’attesissima pellicola targata Marvel Studios.

Le trovate qua sotto:

Captain America Brave New World Harrison Ford

Captain America- Brave New World

Nell’articolo viene anche riportata una dichiarazione del protagonista Anthony Mackie che spiega come il film sia “10 volte più grande di The Falcon and the Winter Soldier” e che non va inteso come la seconda parte della miniserie disponibile in streaming su Disney+. Aggiunge anche che uno dei concetti chiave seguiti nella fase di sviluppo creativo della pellicola sia stato proprio il basarsi su una storia che avesse un’identità e dei personaggi propri (al netto di quelli che torneranno proprio dalla serie Tv citata poco fa come Danny Ramirez).

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

