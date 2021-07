In attesa di scoprire di più riguardo al quarto capitolo diannunciato negli scorsi mesi sono approdate online le immagini di altri prodotti legati al franchise.

Loungefly ha infatti realizzato un nuovo zainetto ispirato al design dell’amato supereroe Marvel. Inoltre la Hasbro ha presentato una nuova replica in scala 1:1 del noto scudo in vibranio dai colori freddi come visto in Captain America: The Winter Soldier.

Potete vedere le immagini dei prodotti qua sotto:

Riguardo al quarto film di Cap con Anthony Mackie:

Nessun regista è collegato al film, del quale non si sa nulla se non che verosimilmente Anthony Mackie sarà il protagonista. Inoltre, difficilmente arriverà prima di qualche anno, quindi è anche possibile che nel frattempo venga realizzata una seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier (che alla fine dell’episodio finale si è trasformato in “Captain America and the Winter Soldier“). La prima stagione, dopotutto, ha lasciato diverse storie aperte che non staremo a spoilerare qui, ma che è probabile che si riversino in altre serie Marvel o, appunto, in un film.

Entertainment Weekly ha indagato chiedendolo al diretto interessato Anthony Mackie, che però ha frenato un po’ gli entusiasmi:

L’ho scoperto praticamente ieri mentre facevo la spesa. Il tizio alla cassa di nome Dwayne mi ha detto: “Ehi, ma è vero?“. Io gli ho risposto: “Non so nulla“. Ecco cos’è che adoro della Marvel, ti chiamano e ti dicono: “Vieni a Los Angeles, dobbiamo parlare“. Sono davvero emozionato di scoprire cosa succederà, ma non so nulla.

Quanto a Chris Evans, qualche mese fa era stato rivelato che la Marvel lo avrebbe ingaggiato per tornare a interpretare Cap, anche se non come protagonista di un film. Qualche giorno più tardi, Kevin Feige ha smentito la notizia, lasciando però non pochi dubbi. Deadline afferma che il progetto in cui dovrebbe comparire potrebbe essere diverso da Captain America 4.

