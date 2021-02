La Funko ha presentato una nuova figure della linea POP! direttamente da, cinecomic dei fratelli Russo arrivato nelle sale nel 2014.

La figure in questione mostra il Soldato d’Inverno con lo scudo di Cap, come visto in una scena del cinecomic Marvel.

Trovate l’immagine della figure qua sotto:

La sinossi del film:

Dopo gli apocalittici eventi a New York in The Avengers, Captain America: the Winter Soldier ci presenta Steve Rogers, ovvero Captain America, condurre una vita tranquilla a Washington, D.C. nella quale cerca di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. finisce sotto attacco, Steve finisce immischiato in una rete di intrighi che minaccia di mettere il mondo a rischio. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America cerca di portare alla luce la cospirazione che si allarga a vista d’occhio, combattendo assassini professionisti inviati per farlo tacere… per sempre. Quando le dimensioni di questa spaventosa trama diventano evidenti, Captain America e Vedova Nera chiedono aiuto a un nuovo alleato, Falcon. Ma dovranno affrontare un inaspettato e formidabile nemico – il Soldato d’Inverno.