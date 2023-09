Chris Evans, lo storico interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dal 2011 al 2019, ha preso parte al noto format di GQ in cui una star ripercorre i propri ruoli più iconici, un contributo ovviamente registrato prima dell’inizio dello sciopero degli attori.

Nel video, viene chiesto a Chris Evans chi, secondo lui, sia più forte fra Captain America e il suo amico / rivale Iron Man.

Ecco la sua risposta:

Qualche settimana fa, durante gli impegni stampa di Ghosted, Chris Evans ha espresso un certo scetticismo circa un eventuale ritorno nei panni di Captain America in Avengers: Secret Wars:

Non m’infastidisce affatto quando mi vengono fatte domande su quel ruolo. Lo amo ed è un capitolo della mia vita a cui sono legatissimo. E proprio perché lo amo così tanto, nutro sempre una certa apprensione all’idea di tornare a interpretarlo. Non voglio offuscare in una qualche maniera questa cosa grandiosa di cui ho fatto parte.