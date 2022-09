Captain America: New World Order, Anthony Mackie parla del suo apporto alla sceneggiatura

In una recente intervista con Variety, Anthony Mackie è tornato a parlare di Captain America: New World Order.

L’attore ha parlato nello specifico di quanta voce in capitolo ha nella storia del film:

Sono molto inclusivi in questo senso. Quando abbiamo lavorato a The Falcon and the Winter Soldier, io e [lo sceneggiatore] Malcolm Spellman abbiamo parlato a lungo di ciò in cui si stava trasformando il personaggio e cosa volevamo che diventasse. Ora vale lo stesso visto che Malcolm sta scrivendo questo Captain America. Abbiamo parlato e discusso a lungo di ciò che vogliamo che racconti la sua storia e di come debba inserirsi in questo universo Marvel. Si collabora sicuramente, ma non puoi dirgli cosa deve succedere.