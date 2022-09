Captain America: New World Order, Anthony Mackie su ciò che vorrebbe vedere nel film

In una recente intervista a E! Online Anthony Mackie ha parlato di Captain America: New World Order e di una scena che gli piacerebbe vedere nel quarto capitolo del noto franchise Marvel.

L’attore ha infatti rivelato che vorrebbe che nel film fosse presente una sequenza in grado di rivaleggiare con l’iconica scena della lotta nell’ascensore vista in The Winter Soldier:

Voglio una scena di combattimento che possa rivaleggiare con quella di Chris Evans nell’ascensore [in Captain America: The Winter Soldier]. Quando ha combattuto con 10 individui nell’ascensore. La prima volta che l’ho vista ho pensato “È pazzesca”. Quindi voglio una scena che possa tenere testa a quella.

Nel cast tornerà, chiaramente, Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America, Tim Blake Nelson in quello del Capo, Carl Lumbly sarà Isaiah Bradley, Shira Haas debutterà nel Marvel Cinematic Universe interpretando la supereroina israeliana Sabra, mentre Danny Ramirez sarà il nuovo Falcon Falcon.

