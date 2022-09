Sappiamo bene che in Captain America: New World Order, sarà Sam Wilson (Anthony Mackie) a vestire i panni del supereroe già interpretato da Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe.

Alla D23 Expo, il regista della pellicola, Julius Onah, ha parlato proprio della leadership di Sam Wilson in Captain America: New World Order spiegando:

Lui è il leader. È la persona responsabile delle vite delle altre persone. Le decisioni che prende hanno delle conseguenze e un impatto enormi anche sul Marvel Cinematic Universe. Ora che è in questa posizione è come se dovesse rispondere a tutta una nuova serie di domande che non gli erano state fatte in precedenza. Ha sempre fatto parte di una squadra, senza mai essere a capo. Questo film lo metterà alle prese a fare i conti cin questa cosa in maniere molto belle ed emozionanti.