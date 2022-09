Captain America: New World Order, il regista spiega il titolo del film

In occasione del D23 Expo, come abbiamo visto, i Marvel Studios hanno svelato il cast di Captain America: New World Order, la nuova pellicola con protagonista Anthony Mackie.

Durante un’intervista con IGN, il regista ha spiegato il titolo del film: Nuovo ordine del mondo.

Che significa? Le decisioni che [Sam Wilson] dovrà prendere e le situazioni con cui dovrà fare i conti sono radicalmente diverse da quelle di Steve Rogers. Ne risulta che adesso che è un leader della sua squadra, dovrà prendere decisioni che avranno delle implicazioni gigantesche. Perciò il mondo è cambiato e lui è cambiato come uomo, il che ci regala degli emozionanti spunti narrativi.

Diretto da Julius Onah, Captain America: New World Order uscirà ufficialmente al cinema il 3 maggio 2024 (8 anni dopo Civil War).

Nel cast tornerà, chiaramente, Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America, Tim Blake Nelson in quello del Capo, Carl Lumbly sarà Isaiah Bradley, Shira Haas debutterà nel Marvel Cinematic Universe interpretando la supereroina israeliana Sabra, mentre Danny Ramirez sarà il nuovo Falcon Falcon.