Le voci giravano già da qualche giorno, ma ora è Film & Television Industry Alliance a confermare che i Marvel Studios sono in procinto di partire con le riprese di due nuovi blockbuster, sostanzialmente in contemporanea:

Secondo il sito che si occupa di monitorare le produzioni, sono in corso i preparativi con l’allestimento dei set e l’organizzazione delle riprese, e le riprese di entrambi i film inizieranno il 31 maggio. Ant-Man 3 verrà girato a Londra e ad Atlanta (Georgia) per quasi quattro mesi, fino al 24 settembre. Captain Marvel 2, invece, verrà girato tra Londra e Los Angeles. Il primo film uscirà nel 2022 (verosimilmente il 7 ottobre, data già prenotata dai Marvel Studios), mentre la data d’uscita del secondo è già stata fissata: 11 novembre 2022.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania i protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly torneranno nei panni di Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne / Wasp, e verranno nuovamente affiancati da Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Dovrebbero tornare anche Michael Peña e David Dastmalchian, mentre Kathryn Newton rimpiazzerà Emma Fuhrmann e Abby Ryder Fortson, che hanno interpretato Cassie nei film precedenti dell’UCM. Si unirà al cast Jonathan Majors (Kang il conquistatore). Alla sceneggiatura vi sarà Jeff Loveness, mentre alla regia tornerà Peyton Reed.

Captain Marvel 2 verrà diretto da Nia DaCosta (Candyman), nel cast vi saranno Brie Larson (Captain Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), mentre Zawe Ashton sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che sono attualmente in corso le riprese di due film Marvel: Thor: Love and Thunder (in Australia) e Doctor Strange in the Multiverse of Madness (a Londra). Le riprese di Spider-Man: No Way Home ad Atlanta, invece, sono appena terminate.