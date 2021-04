Da Murphy’s Multiverse , una fonte decisamente affidabile in tema di produzioni Marvel, giunge notizia che nonostante l’inizio delle riprese principale sia stato fissato per fine maggio, la produzione diinizierà già dalla settimana prossima.

Il sito precisa che si tratterà di riprese aeree e sfondi che saranno poi impiegati nel corso della post-produzione, perciò nessuno degli attori principali verrà coinvolto: si tratterà infatti di riprese di seconda unità.

Ricordiamo che stando al sito che monitora le produzioni Film & Television Industry Alliance le riprese Captain Marvel 2 e Ant-Man & the Wasp: Quantumania partiranno praticamente in contemporanea il 31 maggio. Ant-Man 3 verrà girato a Londra e ad Atlanta (Georgia) per quasi quattro mesi, fino al 24 settembre. Captain Marvel 2, invece, verrà girato tra Londra e Los Angeles. Il primo film uscirà nel 2022 (verosimilmente il 7 ottobre, data già prenotata dai Marvel Studios), mentre la data d’uscita del secondo è già stata fissata: 11 novembre 2022.

Il sito ha inoltre chiarito che il titolo di lavorazione del film con Brie Larson sarà Goat Rodeo, un termine che in inglese viene usato per descrivere “qualcosa che va disastrosamente per il verso sbagliato a tal punto che l’unica cosa da fare è fermarsi e assistere al disastro”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania userà invece il titolo Dust Bunny.

Alcune novità su Captain Marvel 2 sono state annunciate nel corso dell’Investor Day della Disney dello scorso dicembre.

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. È l’ennesima dimostrazione di come le serie e i film dei Marvel Studios saranno intrecciati. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.

A dirigere il sequel di Captain Marvel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.