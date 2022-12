Carrie Fisher: il ricordo della figlia Billie Lourd a sei anni dalla scomparsa

Sono passati 6 anni dalla scomparsa di Carrie Fisher, deceduta il 27 dicembre 2016, pochi mesi dopo il suo ultimo ritorno nei panni di Leia in Star Wars: Gli ultimi Jedi.

In occasione dell’anniversario della scomparsa, Billie Lourd ha voluto rendere omaggio a sua madre con la riflessione che trovate a seguire:

Sono passati 6 anni da quando mamma è morta (mi sembrano 2 ma anche 705 allo stesso tempo). E a differenza degli altri anni da quando è scomparsa, quest’anno e in particolare queste due settimane sono state tra le più gioiose della mia vita. Partorire mia figlia e assistere a mio figlio mentre la incontrava sono stati due dei momenti più magici mai vissuti.

Con la magia della vita arriva anche la realtà del dolore. Mia mamma non è qui per incontrarli e non è tra noi per vivere questa magia, perciò a volte i momenti magici possono essere i più difficili. Ecco a cosa porta il dolore: vorrei che lei fosse qui, ma non c’è. Tutto ciò che posso fare è attaccarmi più forte alla magia e abbracciare più forte i miei bambini. Raccontare loro storie su di lei, condividere con loro le sue cose preferite e dirgli quanto li avrebbe amati.

Per tutti coloro che stanno facendo i conti con la realtà del dolore assieme alla magia della vita, io vi vedo. Non siete soli. E non fate finta di nulla… la vita può essere magica e dolorosa allo stesso tempo.