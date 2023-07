Manca poco all’uscita della Casa dei fantasmi al cinema, e il regista del reboot in casa Disney, Justin Simien, ha parlato di come la città di New Orleans, dove è ambientata la vicenda, lo abbia ispirato.

“Ho pensato che se avessimo inserito nel film ancora più New Orleans, la vera New Orleans, la casa stessa dei fantasmi sarebbe sembrata ancora di più se stessa, dopotutto é quello il luogo di nascita del jazz, dello spooky jazz, del funny jazz… di Cab Calloway! Queste persone già all’epoca mischiavano il genere horror, umorismo, sensualità e divertimento. Era a questo che aspiravo con il film. Nel film hai la sensazione che ci sia un universo ancora più ampio, che ci siano altre case infestate e più fantasmi che possono entrare in gioco e raccontare la loro storia. Ma per quanto riguarda questo… il cuore del film è la casa infestata di New Orleans!” Riguardo ad un potenziale universo cinematografico condiviso, il regista ha poi aggiunto: “Non posso fare a meno di fantasticare a riguardo. Per come il film è stato concepito… sicuramente abbiamo lasciato una porta aperta per dell’altro. Per altri luoghi dove i fantasmi possono prendere vita.”

La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. La pellicola arriverà al cinema il 23 agosto.

