La casa dei fantasmi, ultima uscita Disney diretta da Justin Simien, arriverà nei cinema italiani il 23 agosto. Benché il film sia ambientato nei giorni nostri i costumi dei personaggi suggeriscono un’epoca diversa, immergendo lo spettatore in un’atmosfera d’altri tempi. Parlando con Comic Book il regista ha spiegato proprio questa scelta:

Beh, volevo che il film sembrasse senza tempo. Quando guardo un film come Cluedo o come La piccola bottega degli orrori so che tecnicamente sono ambientati negli anni ’50, oppure guardo Ghostbusters o i film di Tim Burton di fine anni ’80, inizio anni ’90. Con Tim Burton, soprattutto, non hai idea di quando sia ambientato un film. Sai che sono tempi moderni perché le persone agiscono e parlano come fanno le persone normali. Ma dal punto di vista dei costumi, delle auto, è un mix. E Hitchcock ha inventato questa cosa in cui vivi nel mondo del film ma riesci anche a spingerti con la fantasia un pochino oltre. E questa è sicuramente la fantasia con cui sono entrato in contatto .