La casa dei fantasmi, film ispirato alla popolare attrazione dei parchi tematici Disney, arriverà nei cinema italiani il 23 agosto. Il regista, Justin Simien, parlando con Comic Book, ha ricordato la sua prima volta all’interno dell’attrazione quando era un bambino.

Ci sono entrato quando avevo nove anni e ricordo, lo so che è impossibile, ma sento che c’è la possibilità che ci sia un fantasma attaccato a me in questo momento. Vorrei davvero… Anche se sai che è un trucco, quel fantasma sembra come se fosse lì realmente. Ma sono chiaramente tutte illusioni.

Aggiunge il regista che quegli effetti pratici, quella “magia” gli sono servite da ispirazione nella realizzazione del film.

Quando ho accettato il lavoro ho pensato: è una roba grossa. Volevo davvero costruire la casa. I film sono fatti in modi diversi, ma per questo film non volevo che le persone corressero ovunque con dei green screen. Sì, i fantasmi possono attraversare gli oggetti, ma volevo che i fantasmi fossero presenti con un trucco da fantasmi, appesi alle cose, legati in giro. E volevo che quegli effetti pratici si percepissero, così quando abbiamo aggiunto la magia digitale e tutte quelle cose non sei lo stesso sicuro dove finisca la realtà e inizi la fantasia. Questo è il motivo per cui il gioco è così divertente. Quindi questo è stato il mantra, francamente, per tutto quello che abbiamo fatto.