Justin Simien ha parlato con EW di La casa dei fantasmi (The Haunted Mansion), il film dedicato alla celebre attrazione presente nei parchi divertimento Disney.

Il regista ha parlato nello specifico dei riferimenti all’attrazione, sottolineando l’esigenza di rendere alcuni effetti più “cinematografici”, come quello della stanza che si allunga:

“Si è trattato di prendere l’effetto e capire come inserirlo nella storia. […] È bellissimo quando ti trovi lì e ti sposti da un posto all’altro, ma ci siamo chiesti come fare a rendere cinematograficamente quell’avventura? Come prendere alcune delle idee in quei ritratti e renderli scene d’azione che fossero soddisfacenti“.

Tra gli elementi iconici anche la musica Grim Grinning Ghosts, che sarà richiamata in vari modi: “Ci sono altri brani musicali, certo, ma sentirete rivisitazioni diverse di ‘Grim Grinning Ghosts’. Il nostro compositore Kris Bowers ha trasformato quelle semplici frasi in una delle colonne sonore più emozionanti e ricche che abbia mai ascoltato“.

Nel cast della pellicola, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il 28 luglio, troviamo Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish.

La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

Cosa ne dite e quanto attendete La casa dei fantasmi? Ditecelo nei commenti!

