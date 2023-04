La lore di La casa, la saga horror ideata da Sam Raimi che ha visto come protagonista l’iconico Bruce Campbell, è ormai decisamente vasta considerato che dal 1981 ad oggi si è espansa tramite film, videogiochi, serie TV e fumetti.

L’ultimo film del franchise da ieri nei cinema italiani, La casa – il risveglio del male, riporta in scena alcuni elementi tipici e immancabili di questa epopea horror, senza però collegarsi in maniera diretta né ai film né alla serie, Ash vs Evil Dead, interpretati da Bruce Campbell (che, insieme a Raimi, è ovviamente produttore di quest’ultima iterazione).

Lee Cronin, il regista di La casa – il risveglio, ha discusso durante il tour promozionale del film del perché abbia voluto evitare riferimenti alla mitologia della serie TV e degli altri film:

Ho evitato in maniera intenzionale i riferimenti alla serie Tv, anche se sono un suo grande fan. Il mio scopo era quello di concentrarmi sul canone all’interno dei film. Da quel punto di vista, non è impossibile che la storia di Ash vs Evil Dead si svolga altrove in termini di consapevolezza con la storia. Per me è semplice: sono andato da Sam Raimi e gli ho detto “Ci sono tre libri, così come hai fatto vedere nell’Armata delle tenebre. Tu nei hai usato uno, Fede Alvarez un altro e io sono disposto a prendere il terzo e percorrere quest’altra strada”. Sam ha davvero gradito la proposta perché ha tracciato una linea di demarcazione fra l’esistenza di questo terzo libro e la sua apparizione in questo film e gli accenni al fatto che sia già stato impiegato in passato. Il collegamento sta qua.

Poi aggiunge:

Se osservi i film di Sam, hai il primo, il secondo e il terzo che, però, va indietro nel tempo all’interno della stessa linea narrativa. Poi andiamo a dieci anni fa, al film di Fede, poi passano altri dieci anni e c’è il mio. Per me sono in linea retta, e c’è proprio un riferimento nel vinile con la voce del prete, Littleton, in cui viene spiegato che hanno trovato uno di questi tre Libri dei Morti. C’è consapevolezza della lore, ma nello specifico di questo libro non sappiamo quando e dove sia scappato fuori in passato, sappiamo solo che è stato tenuto al sicuro fino a che non viene riportato alla luce dal terremoto.

