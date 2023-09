Si terrà dal 28 settembre all’1 ottobre a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, la prima edizione di Castiglione del Cinema, la rassegna dedicata al cinema italiano sulle sponde del Trasimeno.

La rassegna è stata annunciata tramite il comunicato stampa che trovate qua sotto.

CASTIGLIONE DEL CINEMA (1° EDIZIONE)

DAL 28 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2023

Dal 28 Settembre al 1° Ottobre 2023 avrà luogo la prima edizione di Castiglione del Cinema, la rassegna dedicata al cinema italiano in uno dei borghi più belli d’Italia sulle sponde del Lago Trasimeno: Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

Dopo importanti lavori di ammodernamento, il Nuovo Cinema Caporali di proprietà del Comune di Castiglione del Lago, in gestione all’Associazione LAGODARTE, riapre al pubblico il 14 settembre per poi ospitare le quattro giornate di Castiglione del Cinema 2023. Numerosi gli eventi che animeranno Castiglione del Lago tra proiezioni di film, incontri con prestigiosi ospiti, masterclass, concerti, e interessanti Q&A con professionisti della settima arte.

Gli appuntamenti confermati ad oggi – a cui si potrà assistere gratuitamente – sono i seguenti: il regista Gianni Amelio riceverà il Premio alla Carriera e per l’occasione sarà proiettato il suo lungometraggio Lamerica del 1994. Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice, nonché presidente del SNGCI (Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani) presenterà il suo libro sull’icona del cinema italiano Monica Vitti. Sarà possibile partecipare a una Masterclass con Paolo Genovese, regista di Perfetti Sconosciuti, Tutta Colpa di Freud, Immaturi, mentre Jasmine Trinca presenterà il suo film da regista Marcel! e Paolo Ruffini condurrà un incontro con il pubblico, seguito dalla proiezione del suo film Up&Down – Un film normale.

Dal cinema di ieri con la proiezione de La Ragazza con la Pistola di Mario Monicelli, al cinema di oggi con Per Niente al Mondo di Ciro D’Emilio, il Nuovo Cinema Caporali sarà il cuore della rassegna offrendo un’esperienza cinematografica di alta qualità, audio e video.

E ancora, tra i momenti di approfondimento di maggior interesse sociale e culturale un focus sulla delicata quanto attuale tematica delle carceri, un intero pomeriggio in cui saranno a confronto relatori d’eccezione del mondo giudiziario e accademico con artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo – tra cui il cantautore romano Davide Combusti in arte The Niro e il suo progetto musicale con i detenuti a Rebibbia – che culminerà con la proiezione del docufilm “Peso Morto” del regista Francesco Del Grosso, che affronta uno dei casi di ingiustizia detentiva più gravi in Italia: il caso Massaro, 21 anni di ingiusta detenzione. Presente anche il protagonista del docufilm, Massaro, che condividerà la sua testimonianza in carcere e la toccante esperienza.

Il 22 Settembre 2023 alle ore 11.30 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione con il programma definitivo. Per chi non potesse essere presente a Perugia sarà possibile seguirla in streaming (si prega di inviare richiesta all’ufficio stampa).

Direttore artistico della rassegna nel cuore dell’Umbria è Emanuele Rauco, giornalista, membro dal 2016 della Commissione di selezione della Mostra del Cinema di Venezia e dal 2019 socio della Rete degli Spettatori con cui organizza rassegne cinematografiche e progetti culturali volti alla diffusione del cinema di qualità e indipendente, nelle sale, in streaming e nelle scuole.

«È importante che Castiglione del Lago abbia una sua manifestazione cinematografica duratura nel tempo – ha affermato Rauco – per continuare a far scoprire al mondo del cinema le bellezze del Trasimeno, delle sue città e dei suoi borghi. Per questa edizione di Castiglione del Cinema vogliamo che, oltre agli incontri pubblici che resteranno forti nel programma, sia il cinema come sala, come visione collettiva su grande schermo, ad essere al centro della manifestazione. Ci concentreremo su film recenti, anteprime, come pure film del passato da riscoprire, opere che ci aiutano a pensare e capire il presente e il mondo, con le quali poter dialogare, aprire finestre di meraviglia e riflessione».

Il Presidente dell’Associazione Castiglione del Cinema, Luigi Meoni, è lieto di portare avanti questo progetto culturale e artistico: «L’idea di Castiglione del Cinema nasce all’indomani della decisione presa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo – a cui va il merito, insieme al nostro ringraziamento, di aver portato il mondo del cinema in questi luoghi, facendoli conoscere e apprezzare ai protagonisti che sono stati ospiti negli anni precedenti – di non proseguire questa esperienza a Castiglione del Lago, per cui abbiamo pensato di farla nostra, legando un’esperienza culturale e sociale che il paese di Castiglione dedica al cinema italiano a un rapporto ancora più stretto con il territorio in cui si svolge, per radicarla e innovarla negli anni a venire».

Castiglione del Cinema è un progetto dell’Associazione Castiglione del Cinema – APS, realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, del GAL Trasimeno Orvietano e dei Borghi più belli d’Italia. Si avvale inoltre del patrocinio di Umbria Film Commission, Confindustria e Confcommercio Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia e Regione Umbria.

