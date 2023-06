La serata di chiusura della 76 esima edizione del Locarno Film Festival, che si terrà sabato 12 agosto, proporrà l’anteprima europea di Shayda alla presenza della regista iraniano-australiana Noora Niasari, della protagonista Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider) e la produttrice esecutiva Cate Blanchett.

Vincitore dell’Audience Award al Sundance Film Festival 2023, Shayda avrà quindi a Locarno la sua premiere europea. A seguire, vi sarà una seconda proiezione (gratuita) a sorpresa scelta dal presidente Marco Solari per salutare il pubblico.

Il programma completo della 76esima edizione del Locarno Film Festival (2-12 agosto) sarà svelato il 5 luglio, nell’ambito della conferenza stampa che si terrà a Berna.

Cate Blanchett agli eventi di chiusura di Locarno76

Raccontare il personale per scavare nel politico è una sfida che sempre più registe stanno raccogliendo, per offrire prospettive diverse su questioni urgenti del presente. Il film che chiuderà Locarno76, Shayda, potente esordio della regista iraniano-australiana Noora Niasari, si inserisce in questa tendenza, narrando il cammino verso la libertà e l’acquisizione di diritti da parte di una donna iraniana che trova rifugio in una casa d’accoglienza dopo essere emigrata in Australia. Ispirato alle sue esperienze personali, il debutto di Niasari è un ritratto poetico e veritiero di coraggio e compassione, sostenuto dall’interpretazione di Zar Amir Ebrahimi. Piazza Grande saluterà così il pubblico, sabato 12 agosto, con uno degli esordi cinematografici dell’anno, in compagnia di Noora Niasari, Zar Amir Ebrahimi e Cate Blanchett.

Nel pomeriggio del 12 agosto alle 17:15 si terrà al Cinema GranRex una Conversazione pubblica, dove la regista Noora Niasari e l’attrice Zar Amir Ebrahimi dialogheranno con il pubblico intorno al tema “Iranian women and Iranian cinema”, moderate da Cate Blanchett. In una giornata che si preannuncia ricca di emozioni, a concludere l’appuntamento in Piazza Grande sarà una seconda proiezione all’insegna della sorpresa: il titolo in programma, che rappresenta un vero e proprio monumento della storia del cinema, è stato scelto dal presidente Marco Solari per salutare il pubblico, a conclusione della sua ventennale presidenza. La proiezione è offerta gratuitamente.

I biglietti e il trasporto pubblico gratuito

Per assicurarsi il proprio posto alla serata conclusiva di Locarno76, ma anche alle proiezioni delle altre giornate del Festival, è già possibile acquistare due tipologie di biglietto: le giornaliere, i biglietti che consentono di accedere a tutte le proiezioni del giorno prescelto, e i biglietti per le serate di Piazza Grande, sul più grande schermo all’aperto d’Europa, sede di prime mondiali, internazionali ed europee, presentate da registi e cast.

A partire da quest’anno, poi, ogni titolo d’accesso alla manifestazione (biglietto singolo, giornaliera, abbonamento, accredito) include il diritto al trasporto pubblico gratuito in tutto il Ticino, per la durata di validità dello stesso. Un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa partnership con le FFS.

Classifiche consigliate