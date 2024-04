L’ex supercattivo Gru (Steve Carrell) sta per tornare in Cattivissimo me 4. Ma questa volta sarà in fuga insieme alla sua famiglia dal criminale Maxime Le Mal (Will Ferrell) e dalla sua fidanzata Valentina (Sofia Vergara).

Alla CinemaCon di Las Vegas è stata mostrata una sequenza inedita del film. La scena segue Gru e l’aspirante cattiva Poppy (King) mentre cercano di entrare in un castello, con Gru che accidentalmente porta il suo borsone per il bambino invece dell’attrezzatura. Tuttavia, il talco per bambini si rivela utile nel mettere in evidenza i laser. Gru Jr. striscia attraverso la griglia laser e la disattiva, ma nel tentativo di anestetizzare una puzzola in una gabbia, Gru si inietta lui stesso l’anestetico. In quel momento si scopre che si trovano nell’ufficio di un preside e vengono cacciati da una vecchia signora.

Uno dei nuovi personaggi del film è proprio Gru Jr, il figlio del protagonista e sembra che Cattivissimo Me 4 si concentrerà molto su questo legame.

Le altre voci del cast includono Kristen Wiig, Joey King, Miranda Cosgrove, Chloe Fineman, Stephen Colbert e Steve Coogan.

