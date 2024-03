Dopo Elvis, Master of the Air e Dune, la corsa di Austin Butler a una carriera in rapida ascesa continua e, questa volta, l’attore si unisce al prossimo progetto dell’acclamato regista Darren Aronofsky (Il cigno nero, Noah, The Whale).

Come riportato da Deadline, Caught Stealing – basato sull’omonimo libro di Charlie Huston che ne curerà anche la sceneggiatura – sarà un thriller dedicato alle vicende dell’ex leggenda del baseball Hank Thompson, con una carriera oramai bruciata che lo porterà ad avventurarsi in una selvaggia lotta per la sopravvivenza nei bassifondi criminali della New York degli anni ’90.

“Sono davvero entusiasta di riunirmi con la mia squadra alla Sony Pictures e di portare la storia e la corsa adrenalinica di Charlie in vita” ha commentato il regista. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Austin e con la mia grande famiglia di cineasti newyorkesi”.

