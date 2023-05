Christopher Nolan e Cillian Murphy hanno scambiato due chiacchiere insieme per Entertainment Weekly in occasione della promozione di Oppenheimer e sono tornati a parlare di Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, il terzo film della trilogia del regista inglese su Batman.

“Ricordo che mi chiamasti per chiedermi se volevo leggere la sceneggiatura, e io ti risposi: ‘Sai che c’è? In realtà non voglio leggerla, dimmi cosa devo fare, quali sono le mie motivazioni e poi andrò a vedere il film’. Non volevo rovinarmi la sorpresa, perciò andai sul set per un giorno, feci il mio su quel bellissimo set e poi aspettai di vedere il film. Ne valse la pena“.

Nei film della trilogia Cillian Murphy ha interpretato il personaggio noto come Spaventapasseri.

