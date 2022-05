Durante la promozione di, Glen Powell ha raccontato un aneddoto dal set didi Christopher Nolan.

L’attore era protagonista di sequenza ambientata alla Borsa valori con Tom Hardy, e come raccontato a Entertainment Weekly le cose non sono andate come previste:

Per come avevamo preparato lo stunt, Tom Cruise doveva battermi sulla schiena prima di sbattermi la testa sulla tastiera. Durante un ciak se ne dimenticò e mi sbattè direttamente la testa, ero stordito. Pensai: “Oh, cazz*. Potrei avere un trauma cranico“. Chris Nolan disse: “La rifacciamo uguale?” e io risposi: “Sì, certo, la rifacciamo proprio uguale“. Poi mi disse: “Sto scherzando! Vai a farti visitare“.

Potete rivedere la scena a 1:40 circa della clip seguente.

Ricordate la scena in questione di Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno? Ditecelo nei commenti!