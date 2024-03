È ufficiale: C’è ancora domani ha finalmente una data di lancio in streaming. Il film di e con Paola Cortellesi, campione d’incassi e prossimo a essere tra i protagonisti delle nomination ai David di Donatello, debutterà in prima tv su Sky Cinema nel giorno di Pasqua, il 31 marzo. Inoltre sarà disponibile on demand (anche in 4K) e in streaming su NOW e su Netflix lo stesso giorno.

Il lancio in esclusiva su SKY e in streaming su NOW e su Netflix, direttamente dopo la finestra cinematografica (non è ancora uscito in home video) non stupisce in quanto le piattaforme erano citata anche nei titoli del film: è stato infatti prodotto da Wildside e Vision Distribution “in collaborazione” con Sky Italia e, appunto, Netflix.

Ricordiamo che giusto ieri C’è ancora domani è tornato al secondo posto della classifica grazie a una redistribuzione in quasi 250 cinema in occasione dell’8 marzo. Il film ha incassato altri 137 mila euro arrivando a 36.5 milioni di euro complessivi, un risultato da record per il cinema italiano dopo i film di Zalone.

Uscito al cinema il 26 ottobre, C’è ancora domani è rimasto in top-ten per moltissime settimane, mostrando una tenitura incredibile anche per tutte le vacanze di Natale e i primi mesi del 2024.

🚨 il film campione d'incassi, C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Dal 31 marzo, su Netflix🚨 pic.twitter.com/3FwfQjbHZb — Netflix Italia (@NetflixIT) March 9, 2024

Trovate maggiori informazioni sul film nella nostra scheda.

