Abbiamo i diritti di 900 personaggi, quindi non chiamiamo il nostro franchise Spider-verse. Abbiamo un universo Marvel. Aspettate di vedere il prossimo film di Venom: non vi mancherà Spider-Man. Ma sarebbe figo se si incontrassero, vero?

Risale a qualche giorno fa l’intervista rilasciata da, Motion Picture Group President di Sony Pictures, con Variety nella quale ha parlato dei piani dello studio per il franchise di Spider-Man. Piani che negli anni sono passati dallo sviluppo di un universo cinematografico autonomo dei film basati sui personaggi del franchise di Spider-Man, a una parziale integrazione con l’Universo Cinematografico Marvel. Tuttavia Panitch insiste sul fatto che l’Uomo Ragno non sia il centro dell’universo che sta sviluppando la Sony:

Ma non nasconde che in qualche modo gli Spider-Man con Tom Holland e film incentrati su villain come Morbius, Venom: la Furia di Carnage e il recentemente annunciato Kraven il Cacciatore possano avere legami tra di loro, o almeno questo si intuisce tra le righe di quanto dichiara dopo:

In realtà c’è un piano. […] Penso che pian piano stia diventando più chiara, per la gente, la direzione che abbiamo deciso di prendere e penso che quando Spider-Man: No Way Home uscirà avremo rivelato ancora di più a riguardo.

È cosa ormai nota che No Way Home introduca una qualche forma di multiverso, permettendo forse a Holland di partecipare anche ad altri film Sony, oppure a inserire riferimenti all’Uomo Ragno senza che questo colleghi direttamente l’universo Marvel e quello Sony/Marvel. Va ricordato che l’attuale accordo tra Sony e Marvel Studios si conclude con No Way Home e prevede solo un’altra apparizione di Holland in un film dei Marvel Studios.

Panitch ha parlato anche del recente casting di Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, in relazione allo spin-off sui Sinistri Sei che era in sviluppo nel 2014 prima che The Amazing Spider-Man 3 venisse cancellato:

È dura, perché si tratta di progetti ai quali dobbiamo lavorare di nascosto. Non sono pronti finché non sono pronti. Kraven è un grande esempio, perché è un film per il quale non abbiamo avuto fretta. Avremmo potuto farlo più di tre anni fa. Ma solo adesso la sceneggiatura è fantastica, J.C. Chandor è il regista perfetto e abbiamo trovato l’attore giusto guardandolo [in Bullet Train] e realizzando che sarebbe stato perfetto.

Anche sui Sinistri Sei, Panitch non si sbilancia troppo, pur gettando un sassolino nello stagno:

Sarebbe figo, vero?

Vi ricordiamo che Venom: la Furia di Carnage uscirà il 24 settembre, seguito da Spider-Man: No Way Home il 17 dicembre e da Morbius il 21 gennaio 2022.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!