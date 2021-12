Nel cast ditroveremo anche, attrice che ha già avuto modo di lavorare con il regista Rian Johnson in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in una scena che tuttavia non è finita nel montaggio finale del film.

Parando con Collider l’attrice ha ironizzato sulla questione del suo casting per il sequel di Knives Out:

Quando ero adolescente ho visto Brick – Dose mortale a scuola e i colpì. Così scrissi una e-mail a Rian Johnson come fan ma non mi ha mai risposto. Sette anni dopo mi ritrovo in Star Wars: Il risveglio della Forza ed ero destinata a comparire anche in Gli ultimi Jedi . Ma Rian mi tagliò dal progetto! Arriviamo a quest’anno, quando finalmente mi è arrivata la sceneggiatura ed io ero tipo “Mettimi in gioco coach. Sentiamoci su Zoom. Non mi interessa se capisco o meno. Voglio solo parlare con Rian”. Così gli ho parlato di tutto. Ero tipo “Ho un conto in sospeso con te”. E ovviamente si è sentito moralmente obblicato a scritturarmi per Knives Out.