Nel corso della notte abbiamo appreso che avremo modo di vedere non uno, ma ben due sequel di. Contrariamente a quanto noto in precedenza, non arriveranno al cinema distribuiti dallavisto chee il suo sociohanno proposto il loro franchise ai vari colosso dello streaming accettando, infine, la ricchissima proposta di Netflix: una cifra che si aggira attorno ai 450 milioni di dollari (che include il budget di produzione), una delle più alte mai pagate dallo streamer per un accordo. L’obiettivo era quello di realizzare un franchise, e sembra che così sarà.

Il primo film era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

I dettagli della trama del primo di questi due sequel sono, chiaramente, ancora ignoti. Sappiamo che le riprese inizieranno il 28 giugno in Grecia: presto dovrebbero esserci annunci sul cast, che immaginiamo sarà ricco di star quanto quello del film originale.

Attraverso un ironico post pubblicato su facebook, Jamie Lee Curtis, interprete di Linda Drysdale nel primo Knives Out, ha specificato con un ironico post atto a fugare ogni dubbio e rumour, che la famiglia Thromby sta affrontando delle sedute di counseling familiare e che il terapista ha consigliato loro di stare lontani da Benoit Blanc (Daniel Craig) in futuro. proprio per questo nessuno di loro si recherà in Grecia per le riprese della pellicola. In qualità di portavoce della famiglia, augura poi a Rian Johnson e alla produzione tutto il meglio per questa nuova avventura cinematografica.

Cosa ne pensate e quanto attendete questi sequel di Cena con delitto – Knives out? Ditecelo, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!