LEGGI ANCHE – Knives Out: Kathryn Hahn nel cast del sequel

Continua ad arricchirsi il cast del sequel di, che entrerà presto in produzione.

Secondo quanto rivelato da Deadline, infatti, dopo Kate Hudson anche Madelyn Cline è entrata nel cast affiancando Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e ovviamente Daniel Craig.

Dopo averla vista in Boy Erased – Vite cancellate, The Giante la serie Outer Banks, Cline sarà presto in This is the Night.

Le riprese inizieranno in Grecia quest’estate.

‘Knives Out 2’: ‘Outer Banks’ Star Madelyn Cline Joins Daniel Craig In Sequel https://t.co/kD0xIWnsqx — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 8, 2021

Netflix ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Cena con delitto.

Il primo film con un cast d’eccezione tra cui Ana de Armas e Chris Evans era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

Cosa ne pensate e quanto attendete questi sequel di Cena con delitto – Knives Out? Ditecelo, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!