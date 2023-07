Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo tanta attesa, John Wick 4 è arrivato nei cinema a marzo, con grande trionfo di pubblico.

A mesi di distanza, però, non si sa ancora se il celebre personaggio tornerà in un sequel. A giudicare dal finale in cui il protagonista sembra essere definitivamente morto e sepolto, un ritorno potrebbe essere difficile (ma sicuramente non impossibile).

Ha raccontato il regista Chad Stahelski a Empire:

Onestamente non lo so. Lionsgate è interessata a fare altre cose di John Wick, comprensibilmente. Non è una brutta cosa per un regista avere un prodotto di cui vogliono avere più cose, ma non ho idee adesso. Potrei svegliarmi domani e avere un’idea fantastica da raccontare a Keanu, o potrebbe raccontarmela lui, e potrebbe suonare quella corda che ti fa dire: “Oh mio Dio, dobbiamo farlo adesso.”

Nonostante non abbia un’idea per un progetto futuro, alcune cose Stehelski le ha ben in mente:

Ho delle scene, sequenze d’azione nella mia testa che non abbiamo usato e che vorrei usare. Se dovessimo tornare non potremmo fare ancora la stessa cosa. Devo fare i miei compiti a casa, devo migliorare.

Non sappiamo ancora se ci sarà un sequel, ma quello di cui siamo sicuri è che l’anno prossimo uscirà lo spin-off Ballerina con Ana de Armas.

