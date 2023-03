Attenzione: l'articolo contiene spoiler

John Wick 5 si farà? Una domanda doppiamente lecita considerato che: 1) Alla fine del quarto film l’iconico personaggio di Keanu Reeves passa a miglior vita 2) John Wick 4 sta avendo un successo commerciale incredibile, cosa che potrebbe portare la Lionsgate a rivalutare la decisione narrativa di cui al punto 1.

Vediamo cosa, negli ultimi giorni, hanno detto in riferimento a John Wick 5 i vari talent artistici e realizzativi collegati alla popolarissima saga action della Lionsgate.

John Wick 5 è ancora una possibilità secondo il regista Chad Stahelski

Intervistato da Screen Rant, in merito al prosieguo del franchise – che ha comunque già in programma lo spin-off Ballerina con Ana de Armas – il regista Chad Stahelski spiega:

Sono incredibilmente grato di aver avuto questa opportunità e se avrò modo di rifarlo in futuro… non so cosa sia, oggi, John Wick 5. Posso avere dei pensieri, delle idee, dei frammenti di robe, ma ho bisogno di tempo per respirare e vedere come andrà questo. Tutto quello che noto quando lo osservo sono i miei errori e i miei difetti. “Sarei dovuto essere un miglior regista, avrei dovuto lavorare meglio in questo passaggio”. Ho bisogno di tempo, di crescere dal punto di vista creativo e, magari, di mettermi alla prova in altri ambiti. Poi magari ritornerò qua con tutto quello che di nuovo ho appreso. Il mio obbiettivo è, chiaramente, quello di vedere il pubblico che apprezza questi film constatandone l’evoluzione. Che la troupe ed io, il mio team di stunt e Keanu, abbiamo imparato qualcosa. Abbiamo cercato di migliorarci e di non ripetere gli stessi errori e di espandere il tutto in maniere che spero il pubblico possa aver trovato interessanti.

Un paio di settimane fa, prima dello sfavillante debutto di John Wick al box-office, Chad Stahelski spiegava che, per il momento, lui e Keanu Reeves sono “a posto così” (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Poi però è arrivato un primo fine settimana da quasi 140 milioni e chissà, magari potrebbero aver già aver fatto altre considerazioni…

La condizione per il ritorno di Keanu Reeves e il commento del produttore sull’ambiguo finale del quarto

Parlando di un possibile ritorno in John Wick 5, Keanu Reeves spiega a Entertainment Weekly che:

Non saprei. Immagino che dovrei cominciare a tendere verso il mai dire mai. Non farei mai un John Wick senza Chad Stahelski. Dovremmo prima capire come potrebbe essere. Per me sembra corretto vedere John Wick che, finalmente, trova la pace.

Il produttore Basil Iwanyck aggiunge poi:

Il finale di John Wick 4 è ambiguo. Mettiamola così: non abbiamo ancora una risposta definita (sul quinto film, ndr.). Ci sono due personaggi: c’è John Wick e c’è John, il civile. La domanda, per tutti noi, è “Ok, se il pubblico accoglierà la storia e funzionerà al box-office, c’è un’altra storia da raccontare?”. Non lo so. ma, che sia vivo o che sia morto, non credo che ci siamo incastrati in alcun angolo col finale di questo film.

