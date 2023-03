Mentre John Wick 4 è arrivato in sala da pochi giorni (LEGGI LA RECENSIONE) è già in sviluppo Ballerina, spin-off della saga con protagonista Ana de Armas. Il film racconterà le avventure di una giovane donna che si allena – nella stessa accademia “di danza classica” che John Wick ha frequentato in gioventù – per diventare un’assassina. In un’intervista con ScreenRant, la produttrice Erica Lee ha fornito alcune anticipazioni sull’atteso progetto, spiegando come si differenzierà dai film con Keanu Reeves:

Lo sviluppo di Ballerina è stato fantastico ed è interessante perché è in lavorazione da quasi cinque anni. Con ogni film di John Wick, viene modificato un po’. Ma è davvero interessante perché credo che il personaggio di John Wick cerchi sempre di uscire (dal giro), mentre quello interpretato da Ana de Armas in Ballerina cerca di entrare. Solo che in questo caso si tratta di un diverso studio del personaggio. Inoltre, è una prospettiva femminile. Ana è un’attrice straordinaria e apporta molto al film. È un’atmosfera molto diversa da quella dei [film con] Keanu, quindi credo che il pubblico sarà davvero colpito.

Vi ricordiamo che John Wick 4, il nuovo capitolo della popolare saga action con Keanu Reeves, è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten; alla regia Chad Stahelski. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata, oltre che con lo spin-off intitolato Ballerina, con una serie prequel di Starz intitolata The Continental.

Cosa ne pensate delle differenze tra Ballerina e John Wick? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate