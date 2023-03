Chad Stahelski, regista di John Wick 4: l’Oscar agli stunt “dovrebbe essere scontato”

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Chad Stahelski, regista dei film di John Wick tra cui l’imminente quarto capitolo (LEGGI LA RECENSIONE), ha espresso il suo endorsement per instituire una categoria degli Oscar per gli stunt, fino ad oggi assente. Il cineasta, prima di passare dietro la macchina da presa, era stato la controfigura proprio di Keanu Reeves nel primo Matrix e coordinatore delle arti marziali dei primi tre film della saga.

Ecco le sue parole:

C’è una [categoria] per ogni altro reparto, ma il nostro? Per me dovrebbe essere scontata! In verità, ci sono storie e voci e miti sul perché non ci sia una categoria, sul fatto che l’Academy fosse arrabbiata con qualcuno per qualcosa che aveva fatto. Per quanto ne so, sono tutte str*nzate. Vogliamo essere riconosciuti perché siamo uno degli 11 reparti principali. Siamo in ogni f*ttuto trailer! La maggior parte dei film viene venduta grazie a quello che facciamo.